X AI stämmer amerikan för att ha skapat deepfakes på barn

Elon Musks AI-bolag X AI stämmer en man från South Carolina för att ha använt företagets tjänst Grok för att skapa övergreppsmaterial på barn. Det skriver The Guardian.

X AI hävdar att mannen använt vanliga bilder på både vuxna och barn för att skapa sexualiserade deepfakes, utan tillåtelse.

Det är första gången som ett AI-företag stämmer en privat användare för att ha använt en tjänst för att skapa den typen av material. Företaget vill att mannen döms till skadestånd och förbud mot att använda tjänsten.

Samtidigt granskas Grok internationellt och flera rättsprocesser mot tjänsten pågår. Den främsta kritiken handlar om att det rent tekniskt går att skapa nakenbilder.