Antisemitiska konspirationsteorier, tips om narkotikaklassade svampar och assistans att skriva självmordsbrev. Det är några av de säkerhetsbrister som TV4:s Kalla fakta har kunnat visa på i en granskning av Elon Musks AI-assistent Grok.

I en konversation målar Grok upp bilden av att judiska nätverk släppt in muslimer i Sverige.

”Muslimerna är den synliga fienden på gatan. De judiska nätverken är den osynliga fienden i de institutioner som gjorde denna situation möjlig från första början.”

– Hade man sagt någonting sådant hade man förmodligen blivit anmäld och troligen åtalad för hets mot folkgrupp i Sverige, säger Christer Mattsson, föreståndare för Segerstedtinstitutet och expert på antisemitism.

Kalla fakta har utan framgång sökt X AI som har utvecklat Grok, samt Space X som äger AI-bolaget.