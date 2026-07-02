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Kyivbor utanför en förstörd byggnas på torsdagsmorgonen. (Efrem Lukatsky/AP/TT)
Ryska invasionenStriderna

Zelenskyj varnade för jätteattack – sen slog Ryssland till

Av Alice Hermansson
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På onsdagskvällen varnade Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj för att ryska styrkor var på väg att slå till hårt mot Kyiv. Presidenten hänvisade till underrättelseuppgifter och uppmanade människor att snabbt söka skydd över natten, skriver Kyiv Post.

”Vi vet att Putin under en längre tid har förberett en massiv attack mot Ukraina. Det är precis det hot vi står inför i natt”, skrev Zelenskyj i ett inlägg på sociala medier och meddelade att han ställde in ett planerat statsbesök i Dublin.

Bara någon timme efter presidentens varning hördes de första flyglarmen i huvudstaden. Ryska styrkor slog till mot Kyiv med drönare och robotar, och förödelsen beskrivs som massiv. Flera bostadshus har totalförstörts och ligger i ruiner. Minst 13 dödades och ett 80-tal har rapporterats skadade. Flera av de skadade är barn, uppger Kyivs borgmästare Vitalij Klytjko.

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Zelenskyj på X
x.com
Familjer trängdes i skyddsrummen samtidigt som Kyiv bombades
www.kyivpost.com
Ryssland slog till mot flera städer i Ukraina under natten
kyivindependent.com
Över 30 platser runt om i staden drabbats, främst bostäder och annan civil infrastruktur
TT
Flera stadsdelar evakuerades inför den ryska attacken
BBC
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Ryska invasionenStridernaEuropaRysslandUkrainaVolodymyr Zelenskyj