Ukrainas svar • Omni förklarar
Zelenskyjs svåra vägval – därför fick Fedorov gå
Varför avskedade Volodymyr Zelenskyj en minister som många beskriver som en av landets mest framgångsrika? Ukrainska medier beskriver en infekterad maktkamp och två olika synsätt på hur kriget ska utkämpas.
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