Just nu: Borges bjuder på kvällens första delikatess

Arg 0–0 Kap | Matchen mellan Argentina och Kap Verde är i gång. Inledningsvis har lagen inte skapat några större målchanser.

Det mest uppmärksammade ögonblicket hittills stod Kap Verdes målvaktssensation Diney Borges för när han kyligt fintade bort en argentinsk anfallare i det egna straffområdet.

Efter att ha vilat stora delar av truppen mot Jordanien ställer Argentina upp med samma startelva som i gruppspelsmötet med Algeriet. Storstjärnan Lionel Messi finns förstås med från start och utökar därmed sitt rekord för flest landskamper.

Kap Verde, som tagit VM med storm, gör fem förändringar i startelvan, skriver Sportbladet.

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