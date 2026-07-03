Just nu: Borges bjuder på kvällens första delikatess
Arg 0–0 Kap | Matchen mellan Argentina och Kap Verde är i gång. Inledningsvis har lagen inte skapat några större målchanser.
Det mest uppmärksammade ögonblicket hittills stod Kap Verdes målvaktssensation Diney Borges för när han kyligt fintade bort en argentinsk anfallare i det egna straffområdet.
Efter att ha vilat stora delar av truppen mot Jordanien ställer Argentina upp med samma startelva som i gruppspelsmötet med Algeriet. Storstjärnan Lionel Messi finns förstås med från start och utökar därmed sitt rekord för flest landskamper.
Kap Verde, som tagit VM med storm, gör fem förändringar i startelvan, skriver Sportbladet.
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Startelvorna
Argentina: Martínez – Molina, Romero, Lisandro Martínez, Medina – De Paul, Mac Allister, Enzo Fernández – Almada – Messi, Lautaro Martínez
Kap Verde: Diney Borges, Pico Lopes, Sidny Lopes Cabral, Steven Moreira – Kevin Pina, Jovane Cabral, Deroy Duarte, Laros Duarte, Nuno da Costa – Ryan Mendes