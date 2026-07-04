Experterna hyllar Kap Verde: ”Som en Rocky-film”

Argentina gick in i sextondelsfinalen mot Kap Verde som storfavorit och tog sig vidare med 3–2. Men det skedde inte utan dramatik. Kap Verde skrällde gång på gång, tvingade fram förlängning och var bara minuter från att ta matchen till straffläggning.

Enligt The Athletics Ed Mackey var det turneringens hittills bästa match.

”Kap Verde var briljant och gick slag för slag med de regerande världsmästarna, trots att de flesta väntade sig en klar argentinsk seger”, skriver han.

BBC:s expert och den tidigare skotske landslagsspelaren James McFadden menar att Kap Verde må ha förlorat matchen, men att laget ändå gick vinnande ur den.

”Det var som en Rocky-film. Kap Verde må ha förlorat, men de har ändå vunnit. De visade mod, sammanhållning och en orubblig tro på vad de är och vad de kan åstadkomma”, skriver han.

Kap Verdes insats gick inte heller Zlatan Ibrahimovic obemärkt förbi, skriver Expressen.

– De är hjältar. Jag hade nästan tårar i ögonen, säger han i Fox Sports.