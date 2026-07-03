ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Mohamed Salah. (Sam Hodde /AP/TT / AP)
Fotbolls-VMSlutspelet

20.00: Salah med från start mot Australien

Av Adam Lindh
Publicerad:

Platserna i åttondelsfinalerna blir allt färre. 20.00 gör grupptvåorna Australien och Egypten upp om en plats bland de 16 bästa. Där väntar Argentina eller Kap Verde, som möts senare under kvällen.

För Egypten är det första gången i landets historia som laget spelar en utslagsmatch i ett VM. Storstjärnan Mohamed Salah finns med i startelvan trots att det varit osäkert om han skulle komma till spel efter en skada på baksidan av låret, skriver Fotbollskanalen.

Följ matchen här eller via länkarna nedan.

Startelvorna

Australien: Beach – Circati, Souttar, Herrington – Boss, O’Neill, Irvine, Behich – Volpato, Irankunda, Metcalfe.

Egypten: Shobeir – Hany, Ibrahim, Rabia, Hafez – Fathy, Attia – Ashour, Salah, Abdelraouf – Marmoush

Expressens direktrapportering
live · Expressen
Sportbladets direktrapportering
live · malservice.aftonbladet.se
Fotbollskanalens direktrapportering
www.fotbollskanalen.se
Annons
Fira med blommor — euroflorist levererar nästa dag
Euroflorist
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Fotbolls-VMSlutspeletMohamed SalahFotboll