20.00: Salah med från start mot Australien

Platserna i åttondelsfinalerna blir allt färre. 20.00 gör grupptvåorna Australien och Egypten upp om en plats bland de 16 bästa. Där väntar Argentina eller Kap Verde, som möts senare under kvällen.

För Egypten är det första gången i landets historia som laget spelar en utslagsmatch i ett VM. Storstjärnan Mohamed Salah finns med i startelvan trots att det varit osäkert om han skulle komma till spel efter en skada på baksidan av låret, skriver Fotbollskanalen.

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