10 000-tals blixtar på bara några timmar: ”Otäckt”
Det har åskat och regnat rejält på flera håll i Sverige under midsommardagen. På bara några timmar blixtrade det tiotusentals gånger i Sverige, skriver SVT Nyheter.
Västkusten drabbades först under morgonen och under kvällen drog ovädret in över delar av Norrlandskusten, skriver TV4 Nyheterna.
Aftonbladet har pratat med Linda i Nyköping som såg många blixtar under eftermiddagen. Hon säger att det både var fantastiskt och otäckt.
– Jag trodde rutorna skulle gå sönder.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen