10 000-tals blixtar på bara några timmar: ”Otäckt”

Det har åskat och regnat rejält på flera håll i Sverige under midsommardagen. På bara några timmar blixtrade det tiotusentals gånger i Sverige, skriver SVT Nyheter.

Västkusten drabbades först under morgonen och under kvällen drog ovädret in över delar av Norrlandskusten, skriver TV4 Nyheterna.

Aftonbladet har pratat med Linda i Nyköping som såg många blixtar under eftermiddagen. Hon säger att det både var fantastiskt och otäckt.

– Jag trodde rutorna skulle gå sönder.