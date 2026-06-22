16-åring häktad efter skjutningen i Jordbro

En person skjuten vid pendeltågsstationen i Jordbro. Polisen markerade ut tomhylsor efter dådet.

En 16-årig pojke har häktats misstänkt för försök till mord efter skjutningen i Jordbro i södra Stockholm förra tisdagen, rapporterar Aftonbladet.

Då hittades en 35-årig man skottskadad men vid medvetande på en parkeringsplats. Senare samma natt kunde den nu häktade pojken gripas, på en buss i Stockholmsområdet.