16-åring häktad efter skjutningen i Jordbro
En 16-årig pojke har häktats misstänkt för försök till mord efter skjutningen i Jordbro i södra Stockholm förra tisdagen, rapporterar Aftonbladet.
Då hittades en 35-årig man skottskadad men vid medvetande på en parkeringsplats. Senare samma natt kunde den nu häktade pojken gripas, på en buss i Stockholmsområdet.
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