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En person skjuten vid pendeltågsstationen i Jordbro. Polisen markerade ut tomhylsor efter dådet. (Fredrik Sandberg/TT / TT Nyhetsbyrån)
Skjutningen i Jordbro

16-åring häktad efter skjutningen i Jordbro

Av Tomas Ekelund
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En 16-årig pojke har häktats misstänkt för försök till mord efter skjutningen i Jordbro i södra Stockholm förra tisdagen, rapporterar Aftonbladet.

Då hittades en 35-årig man skottskadad men vid medvetande på en parkeringsplats. Senare samma natt kunde den nu häktade pojken gripas, på en buss i Stockholmsområdet.

Polisen misstänkte tidigt den häktade pojken
Aftonbladet
Flera personer blev vittnen till händelsen
TT
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