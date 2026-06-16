En person skottskadad i Jordbro söder om Stockholm

En person har hittats med skottskador i Jordbro utanför Stockholm, uppger polisen.

Flera personer ringde och larmade om höga smällar i området. Personen hittades vid en parkering utomhus, och fördes till sjukhus med ambulans.

Personen var då vaken och talbar, enligt polisen.

Ett antal personer har kontrollerats och brottsplatsen är avspärrad för teknisk undersökning. Polisen är kvar på platsen för att söka efter gärningsmannen, säkra spår och prata med vittnen.

Polisen utreder händelsen som mordförsök.