En frihetsberövad efter skjutningen i Jordbro

En person har frihetsberövats efter tisdagskvällens skottlossning i Jordbro utanför Stockholm, uppger åklagare för tidningen Mitt i.

En person skadades i skjutningen, men ska ha varit vaken och talbar när ambulansen anlände. Det finns inga detaljer om vad personen som nu gripits är misstänkt för.

Utredningen fortsätter och polisen hanterar ärendet som mordförsök.