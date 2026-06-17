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Bild från brottsplatsen. (Fredrik Sandberg/TT / TT Nyhetsbyrån)
Skjutningen i Jordbro

En frihetsberövad efter skjutningen i Jordbro

Av Jacob Ruderstam
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En person har frihetsberövats efter tisdagskvällens skottlossning i Jordbro utanför Stockholm, uppger åklagare för tidningen Mitt i.

En person skadades i skjutningen, men ska ha varit vaken och talbar när ambulansen anlände. Det finns inga detaljer om vad personen som nu gripits är misstänkt för.

Utredningen fortsätter och polisen hanterar ärendet som mordförsök.

Skjutningen inträffade vid en parkeringsplats
Lokaltidningen Mitt i
Åklagaren: ”Kommer inte att säga något mer”
TT
Polisens händelsenotis
polisen.se
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