”Kaos utan dess like” efter skjutning i Jordbro – ambulansen var för liten

Polis på plats i Jordbro i samband med skjutningen i mitten av juni.

En ambulans som både var för gammal och för liten innebar stora problem i samband med en skjutning i Jordbro i juni i år, rapporterar Mitti.

Offret hade svåra skottskador och behövde föras snabbt till sjukhus, samtidigt som livsuppehållande vård gavs i ambulansen. Enligt en avvikelserapport hade dock ambulanspersonalen svårt att få plats med sin utrustning inne i fordonet.

”Det blir ett kaos utan dess like när vi försöker få fram läkemedel och koppla blod”, skriver en av dem i rapporten.

Mikael Lindgren-Ebenholtz, chef på ambulanssjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm, skriver i ett mejl till tidningen att de gamla ambulanserna håller på att bytas ut, och ska vara helt ersatta till hösten 2026.