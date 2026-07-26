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Polis på plats i Jordbro i samband med skjutningen i mitten av juni. (Fredrik Sandberg/TT / TT Nyhetsbyrån)
Skjutningen i Jordbro

”Kaos utan dess like” efter skjutning i Jordbro – ambulansen var för liten

Av Tor Gasslander
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En ambulans som både var för gammal och för liten innebar stora problem i samband med en skjutning i Jordbro i juni i år, rapporterar Mitti.

Offret hade svåra skottskador och behövde föras snabbt till sjukhus, samtidigt som livsuppehållande vård gavs i ambulansen. Enligt en avvikelserapport hade dock ambulanspersonalen svårt att få plats med sin utrustning inne i fordonet.

”Det blir ett kaos utan dess like när vi försöker få fram läkemedel och koppla blod”, skriver en av dem i rapporten.

Mikael Lindgren-Ebenholtz, chef på ambulanssjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm, skriver i ett mejl till tidningen att de gamla ambulanserna håller på att bytas ut, och ska vara helt ersatta till hösten 2026.

Ambulanshelikopter kallades till platsen men hann inte fram i tid
Lokaltidningen Mitt i
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Aftonbladet
En 16-årig pojke misstänks för dådet (22 juni)
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