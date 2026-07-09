17-åriga Nikoline död – blev påkörd vid motorväg i Spanien

17-åriga Nikoline från Norge hittades död vid en motorväg i Marbella i Spanien under måndagskvällen, skriver norska TV2.

Nikoline var på semester när hon tittade på matchen mellan Norge och Brasilien och senare gick ut för att fira segern. När hon inte kom hem anmälde familjen henne som försvunnen.

Det visade sig att hon tagit en taxi hem, men blivit påkörd när hon klev ur bilen. Polisen har ännu inte identifierat bilen som körde på Nikoline, men utreder det hela som en trafikolycka.

”Flickans familj befinner sig i djup sorg. De har svårt att ta in att de plötsligt har förlorat en älskad familjemedlem”, skriver familjens talesperson Finn Greve-Isdahl i ett mejl till Omni.

Familjen har godkänt att Nikolines namn och bild publiceras.