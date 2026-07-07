Just nu: Messi bränner straff mot Egypten

EGY–ARG 1–0 | Egypten chockar Argentina i åttondelsfinalen i VM. Uppstickaren har ledningen och är, om resultatet står sig, just nu vidare till kvartsfinal.

Egyptens mål uppstod i efterspelet till en hörna där Yasser Ibrahim ohotad kunde möta en lyra och nicka in 1–0 bakom Emiliano Martinez. Det välavvägda inlägget var signerat Marawan Attia.

Bara fyra minuter efter kallduschen hade Argentina en gyllene chans att kvittera. Nicolas Tagliafico gjordes ner i straffområdet och Lionel Messi stegade upp, men bollen var inte bättre placerad än att Mostafa Shoubir kunde rädda. Argentina har också haft ett skarpt avslut, där Alexis Mac Allister haft en hård nick bara någon meter från mål – men Shoubir reflexräddade även den.

För Argentina, som är regerande världsmästare, är inget annat än seger ett fiasko. Det är en halvtimme spelad.