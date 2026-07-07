Tonåringen som hotar mästarna: ”Vi spelar mot Argentina, inte mot Messi”

Egyptens ess i rockärmen är en 18 år gammal mittfältare som precis hade debuterat i hemlandets högsta serie när han köptes av Barcelona i februari. Nu hoppas förbundskaptenen Hossam Hassan att han ska avgöra mot de regerande världsmästarna, berättar han för Mundo Deportivo.

– Vi spelar mot Argentina, inte mot Messi, säger Hamza Abdelkarim till tidningen inför åttondelsfinalen klockan 18 svensk tid.

Han har bytts in i alla Egyptens matcher under VM hittills, men än så länge inte gjort några mål, enligt The Guardian. Han beröms för sin rörlighet, kyla och explosivitet.

Barcelona köpte Hamza Abdelkarim för 1,5 miljoner euro från egyptiska El Ahly, enligt Infobae.