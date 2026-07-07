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Fans firar på Oslos gator efter Norges VM-avancemang/Robyn, arkivbild. (Bildbyrån/Shutterstock)
Fotbolls-VMSlutspelet

Robyn får maka på sig för VM-kvartsfinalen

Av Helena Sällström
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Robyns konsert i Unity Arena utanför Oslo på lördag tidigareläggs för att publiken ska hinna se Norges VM-kvartsfinal mot England. Det rapporterar VG.

Konserten väntas vara slut senast klockan 20.30 i stället för omkring 23.00, enligt arrangören.

Man undersöker även möjligheten att visa matchen på arenan.

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www.robyn.com
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