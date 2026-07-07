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Johan Manzambi. (JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN)
Fotbolls-VMSlutspelet

Schweizisk stjärna skadad på träning – missar match

Av Anders Hovne
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Schweiz har drabbats av ett tungt avbräck inför kvällens kvartsfinal i fotbolls-VM mot Colombia, skriver Blick. Enligt tidningen skadade den 20-åriga stjärnan Johan Manzambi ett knä under den matchförberedande träningen.

Även Djibril Sow och Ruben Vargas tvingades avbryta träningen. För dem är statusen oklar.

– Det skulle vara en stor förlust om de inte kan spela i morgon, sade Schweiz förbundskapten Murat Yakin på presskonferensen inför matchen.

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Manzambi har varit en av lagets bästa spelare under mästerskapet
www.blick.ch
Sedan tidigare är Michel Aebischer och Luca Jaquez osäkra för spel
Aftonbladet
Matchen börjar klockan 22.00
TT
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