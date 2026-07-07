Schweizisk stjärna skadad på träning – missar match

Schweiz har drabbats av ett tungt avbräck inför kvällens kvartsfinal i fotbolls-VM mot Colombia, skriver Blick. Enligt tidningen skadade den 20-åriga stjärnan Johan Manzambi ett knä under den matchförberedande träningen.

Även Djibril Sow och Ruben Vargas tvingades avbryta träningen. För dem är statusen oklar.

– Det skulle vara en stor förlust om de inte kan spela i morgon, sade Schweiz förbundskapten Murat Yakin på presskonferensen inför matchen.