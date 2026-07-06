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Amerikanska fans har sina sympatier klara. (Ted S. Warren /AP/TT / AP)
Fotbolls-VMMästerskapet

02.00: Balogun och USA tar sig an Belgien i VM

Av Daniel Persson
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Det är bäddat för raffel när värdlandet USA natten mot tisdag drabbar samman med Belgien. Åttondelsfinalen har, om möjligt, blivit ännu hetare sedan president Donald Trump lagt sig i och förmått Fifa att häva avstängningen på anfallsstjärnan Folarin Balogun.

25-åringen, som gjort tre mål hittills i turneringen, är också uttagen att starta, meddelar Fifa på sin hemsida.

Belgiens förbundskapten Rudi Garcia har, å sin sida, gjort ett tufft beslut och bänkat såväl Kevin de Bruyne och Jeremy Doku. Inte heller förra omgångens stora succéman, Romelu Lukaku får starta.

Matchen sänds i TV4. Avspark klockan 02, svensk tid.

Vinnaren i matchen får möta Spanien i kvartsfinal.

Laguppställningarna:

USA: Matt Freese – Tim Ream, Chris Richards, Alex Freeman – Antonee Robinson, Sergino Dest – Tyler Adams, Weston McKennie, Malik Tillman – Christian Pulisic, Folarin Balogun

Belgium: Thibaut Courtois – Maxim de Cuyper, Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Timothy Castagne – Nicolas Raskin, Amadou Onana – Leandro Trossard, Youri Tielemans, Dodi Lukebakio – Charles de Ketelaere

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Matchen sänds i TV4
tv · www.tv4play.se
Radiosporten refererar direkt
radio · Sveriges Radio
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pressmeddelande · www.fifa.com
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