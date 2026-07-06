02.00: Balogun och USA tar sig an Belgien i VM

Det är bäddat för raffel när värdlandet USA natten mot tisdag drabbar samman med Belgien. Åttondelsfinalen har, om möjligt, blivit ännu hetare sedan president Donald Trump lagt sig i och förmått Fifa att häva avstängningen på anfallsstjärnan Folarin Balogun.

25-åringen, som gjort tre mål hittills i turneringen, är också uttagen att starta, meddelar Fifa på sin hemsida.

Belgiens förbundskapten Rudi Garcia har, å sin sida, gjort ett tufft beslut och bänkat såväl Kevin de Bruyne och Jeremy Doku. Inte heller förra omgångens stora succéman, Romelu Lukaku får starta.

Matchen sänds i TV4. Avspark klockan 02, svensk tid.

Vinnaren i matchen får möta Spanien i kvartsfinal.