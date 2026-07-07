Martinez hoppar av efter förlusten: ”Ingen mening”

Portugals förbundskapten Roberto Martinez avgår med omedelbar verkan sedan hans lag slagits ut ur fotbolls-VM i åttondelsfinal. Det meddelade han på en presskonferens efter matchen, skriver portugisiska Record.

– Jag kom till Portugal för att vinna VM, och jag tycker att det inte finns någon mening med att fortsätta när vi inte lyckades göra det, säger han.

Spanjoren Martinez tog över Portugal 2023, men utöver seger i Nations League 2025 har hans tid som förbundskapten varit mindre lyckad, skriver Sportbladet.

Enligt sporttidningen A Bola kommer han att efterträdas av 71-årige Jorge Jesus.