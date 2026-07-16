30 grader blir snart 15: ”Kan kännas som höst”

Ett rejält väderomslag väntar till helgen, rapporterar Expressen. Svenskar som i dag äter glass eller ställer fram fläkten för att svalka sig kan snart behöva dra på sig ett extra plagg.

I en del områden som just nu omfattas av SMHI:s värmevarning väntas det i helgen bli 15 grader, och lokalt kan det bli kallare än så. Vissa bör göra sig redo för regn.

– Om det kommer ner till att det på dagen bara är en tolv, tretton grader kan det kännas lite som höst, säger SMHI-meteorologen Fanny Saarela.

Lägre temperaturer väntar i hela landet men skillnaden blir tydligast i Svealand och Götaland.