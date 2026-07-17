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Illustrationsbild. (Jeppe Gustafsson/TT)
Sommarvädret

Översvämningar i Skåne: ”Mycket regn på kort tid”

Av Patrik Dahlin
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Kraftigt skyfall och hårda vindar ställer till problem i delar av landet, skriver Expressen. I skånska Perstorp har det regnat så kraftigt att det orsakat stora översvämningar.

Enligt Aftonbladet har det kommit in larm om översvämmade bostäder och gator.

– Det har varit mycket regn på kort tid, säger Mikael Svensson vid räddningstjänsten.

I Gagnef i Dalarna påverkas bilister och tågresenärer av elfel och nedblåsta träd. Därför har räddningstjänsten skickats ut med motorsågar.

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SommarvädretDalarnas länSkåne länPerstorpGagnef