Översvämningar i Skåne: ”Mycket regn på kort tid”

Kraftigt skyfall och hårda vindar ställer till problem i delar av landet, skriver Expressen. I skånska Perstorp har det regnat så kraftigt att det orsakat stora översvämningar.

Enligt Aftonbladet har det kommit in larm om översvämmade bostäder och gator.

– Det har varit mycket regn på kort tid, säger Mikael Svensson vid räddningstjänsten.

I Gagnef i Dalarna påverkas bilister och tågresenärer av elfel och nedblåsta träd. Därför har räddningstjänsten skickats ut med motorsågar.