Översvämningar i Skåne: ”Mycket regn på kort tid”
Kraftigt skyfall och hårda vindar ställer till problem i delar av landet, skriver Expressen. I skånska Perstorp har det regnat så kraftigt att det orsakat stora översvämningar.
Enligt Aftonbladet har det kommit in larm om översvämmade bostäder och gator.
– Det har varit mycket regn på kort tid, säger Mikael Svensson vid räddningstjänsten.
I Gagnef i Dalarna påverkas bilister och tågresenärer av elfel och nedblåsta träd. Därför har räddningstjänsten skickats ut med motorsågar.
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