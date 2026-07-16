Bussförarna lider i värmen: ”Har blivit AC-förkyld nu”
Bussförare runt om i landet kämpar i värmen med pass på upp till tolv timmar, skriver TV4 Nyheterna. Chauffören Henric Averdal säger att han kör luftkonditioneringen så mycket det går och att han nu har dragit på sig en ”AC-förkylning”.
Han anser att många inte tänker på busschaufförernas situation, och säger att många tycks se dem som ”en integrerad del av bussen”.
– Speciellt i storstäder där folk inte ens hälsar på bussföraren.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen