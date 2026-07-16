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Buss i Stockholm. (Jessica Gow/TT)
Sommarvädret

Hundratals klagomål om varma bussar: ”Växthus”

Av Anders Hovne
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Under den heta sommaren har klagomålen på varma bussar strömmat in, rapporterar TV4 Nyheterna.

Från såväl Skåne som Stockholm och Göteborg rapporteras om hundratals klagomål.

Resebolagen bekräftar samstämmigt att luftkonditioneringen inte alltid räcker till för att få ner temperaturen under de varmaste dagarna.

”Bussarna blir som rullande växthus med sina stora rutor och varm luft som släpps in vid varje hållplats förvärrar problemet. Detta är en utmaning, särskilt i stadstrafiken”, skriver Nobin, som kör bussar för Skånetrafiken.

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