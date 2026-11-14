Bosniska fotbollssupportrar under en VM-match i Kanada, 12 juni.

Ett massivt publikstöd väntar när fotbollsherrarna spelar mot Bosnien och Hercegovina på Strawberry arena i Solna i kväll. Åtminstone för bortalaget. Enligt den bosniska sajten Reprezentacija väntas 40 000 av totalt omkring 50 000 åskådare heja på bortalaget.

Bosniersupportern Muamer Makic har köpt inte mindre än 200 biljetter till matchen.

– Jag har gått minus på detta eftersom jag har gett bort otroligt många biljetter och sålt andra till kompisar till inköpspris.

Tusentals supportrar har rest från Bosnien men den stora majoriteten väntas vara en del av den bosniska diasporan.

Matchen inleds 20.45.