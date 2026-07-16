43 dog när bron rasade 2018 – i dag kommer domen

Åtta år efter att Morandibron i Genua i Italien rasade kommer i dag domen mot de 57 personer som står åtalade för bland annat vållande till annans död. Åklagaren har yrkat på fängelsestraff på sammanlagt över 400 år, skriver AFP.

43 personer dog när motorvägsbron rasade under en storm den 14 augusti 2018. Broraset är en av de värsta infrastrukturkatastroferna någonsin i Italien.

Rättegången har pågått sedan 2022 och bland de åtalade finns före detta chefer för motorvägsoperatören Autostrade per l’Italia, tjänstemän vid transportdepartementet och ingenjörer.

Domen väntas vid 14-tiden.