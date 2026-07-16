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Se Morandibron efter kollapsen
Rasade viadukten i Genua

43 dog när bron rasade 2018 – i dag kommer domen

Av Emma Hedlin
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Åtta år efter att Morandibron i Genua i Italien rasade kommer i dag domen mot de 57 personer som står åtalade för bland annat vållande till annans död. Åklagaren har yrkat på fängelsestraff på sammanlagt över 400 år, skriver AFP.

43 personer dog när motorvägsbron rasade under en storm den 14 augusti 2018. Broraset är en av de värsta infrastrukturkatastroferna någonsin i Italien.

Rättegången har pågått sedan 2022 och bland de åtalade finns före detta chefer för motorvägsoperatören Autostrade per l’Italia, tjänstemän vid transportdepartementet och ingenjörer.

Domen väntas vid 14-tiden.

Morandibron byggdes 1967
AFP  · Ofta betalvägg
Enligt åklagaren låg bristande underhåll bakom att bron kollapsade
BBC
Anhöriga: ”Ursäkten kommer för sent” (italienska)
www.corriere.it
bakgrund
 
Kollapsen av Morandibron
Wikipedia (en)
On 14 August 2018, around 11:36 local time (09:36 UTC) a section of the Ponte Morandi (English: Morandi Bridge) in Genoa, Liguria, Italy, collapsed during a rainstorm, killing forty-three people. The remains were demolished in June 2019. The replacement bridge, the Genoa-Saint George Bridge was inaugurated a year later.
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