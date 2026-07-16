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Arkivbild. Anhöriga till några av dödsoffren kramar om varandra inför rättegångsstarten 2022. (Antonio Calanni / AP)
Rasade viadukten i Genua

Anhörig: ”Äntligen kanske vi får se en strimma ljus”

Av Emma Hedlin
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47-åriga Claudia Possetti var på väg till den italienska rivieran tillsammans med sin nyblivne make och två barn, tolv och 16 år gamla, när Morandibron i Genua plötsligt rasade under dem.

De fyra var bland de totalt 43 personer som dog när deras bilar störtade ner på järnvägsspåren nedanför bron.

BBC har pratat med Egle Possetti, som är Claudias exman och barnens pappa. Inför dagens dom mot de 57 personer som står åtalade för katastrofen är han ”nervös, orolig och väldigt känslosam”.

– Efter så många år och så många rättegångsförhandlingar kanske vi äntligen kan se en strimma av ljus. Det vore oerhört viktigt för oss att veta om någon kan hållas ansvarig, säger Egle.

Morandibron rasade under en storm den 14 augusti 2018. Det är en av de värsta infrastrukturkatastroferna någonsin i Italien.

57 personer åtalas bland annat för vållande till annans död
BBC
Domen väntas vid 14-tiden
AFP  · Ofta betalvägg
Anhöriga: ”Ursäkten kommer för sent” (italienska)
www.corriere.it
bakgrund
 
Kollapsen av Morandibron
Wikipedia (en)
On 14 August 2018, around 11:36 local time (09:36 UTC) a section of the Ponte Morandi (English: Morandi Bridge) in Genoa, Liguria, Italy, collapsed during a rainstorm, killing forty-three people. The remains were demolished in June 2019. The replacement bridge, the Genoa-Saint George Bridge was inaugurated a year later.
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