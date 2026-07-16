Anhörig: ”Äntligen kanske vi får se en strimma ljus”

Arkivbild. Anhöriga till några av dödsoffren kramar om varandra inför rättegångsstarten 2022.

47-åriga Claudia Possetti var på väg till den italienska rivieran tillsammans med sin nyblivne make och två barn, tolv och 16 år gamla, när Morandibron i Genua plötsligt rasade under dem.

De fyra var bland de totalt 43 personer som dog när deras bilar störtade ner på järnvägsspåren nedanför bron.

BBC har pratat med Egle Possetti, som är Claudias exman och barnens pappa. Inför dagens dom mot de 57 personer som står åtalade för katastrofen är han ”nervös, orolig och väldigt känslosam”.

– Efter så många år och så många rättegångsförhandlingar kanske vi äntligen kan se en strimma av ljus. Det vore oerhört viktigt för oss att veta om någon kan hållas ansvarig, säger Egle.

Morandibron rasade under en storm den 14 augusti 2018. Det är en av de värsta infrastrukturkatastroferna någonsin i Italien.