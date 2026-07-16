ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Till vänster: En bit av den kollapsade Morandibron fotograferad den 17 augusti 2018. Till höger: Autostrade per l’Italias dåvarande vd Giovanni Castellucci fotograferad den 18 augusti 2018. Nu döms han till tolv års fängelse. (Gregorio Borgia/AP)
Rasade viadukten i Genua

Vd döms till fängelse efter olyckan som krävde 43 liv

Av Felix Ruiz Wedjesjö
Publicerad:

Giovanni Castellucci, tidigare vd för den italienska motorvägsoperatören Autostrade per l’Italia, döms till tolv års fängelse för inblandning när Morandibron i Genua rasade, rapporterar AP.

43 personer omkom när 200 meter av bron kollapsade i en storm den 24 augusti 2018. Sammanlagt har 57 personer åtalats för att ha orsakat olyckan. Fler domar väntas komma under eftermiddagen.

566 personer som bodde i närheten av bron förlorade sina hem
Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg
De flesta åtalade anklagas för vållande till annans död
AP  · Ofta betalvägg
Annons
Boka minst tre nätter hos Elite Hotels i sommar — spara upp till 25%
Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Rasade viadukten i GenuaEuropaItalien