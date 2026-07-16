Vd döms till fängelse efter olyckan som krävde 43 liv
Giovanni Castellucci, tidigare vd för den italienska motorvägsoperatören Autostrade per l’Italia, döms till tolv års fängelse för inblandning när Morandibron i Genua rasade, rapporterar AP.
43 personer omkom när 200 meter av bron kollapsade i en storm den 24 augusti 2018. Sammanlagt har 57 personer åtalats för att ha orsakat olyckan. Fler domar väntas komma under eftermiddagen.
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