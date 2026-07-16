Vd döms till fängelse efter olyckan som krävde 43 liv

Till vänster: En bit av den kollapsade Morandibron fotograferad den 17 augusti 2018. Till höger: Autostrade per l’Italias dåvarande vd Giovanni Castellucci fotograferad den 18 augusti 2018. Nu döms han till tolv års fängelse.

Giovanni Castellucci, tidigare vd för den italienska motorvägsoperatören Autostrade per l’Italia, döms till tolv års fängelse för inblandning när Morandibron i Genua rasade, rapporterar AP.

43 personer omkom när 200 meter av bron kollapsade i en storm den 24 augusti 2018. Sammanlagt har 57 personer åtalats för att ha orsakat olyckan. Fler domar väntas komma under eftermiddagen.