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Arkivbild från Stockholm 2021. (Christine Olsson/TT.)
Elsparkcykeldebatten

48 ton elsparkcyklar hittade i Stockholms vatten

Av Patrik Dahlin
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Volontärer har hittat 48 ton elsparkcyklar i Stockholms vatten, skriver Dagens Nyheter. Enligt volontärerna, som har dykt efter skräp i vattnet i ett projekt som inleddes 2018, handlar det om ungefär 1 800 elsparkcyklar.

Bara på en dryg timmes dykning hittades flera stycken elsparkcyklar.

– Elsparkcyklar innehåller tungmetaller i batterierna. Det är ingenting som hör hemma i sjön, säger volontären Peder Oscarsson.

Vid samma dykning hittades även varukorgar, cyklar och armeringsjärn
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Elsparkcykeldebatten