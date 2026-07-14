48 ton elsparkcyklar hittade i Stockholms vatten
Volontärer har hittat 48 ton elsparkcyklar i Stockholms vatten, skriver Dagens Nyheter. Enligt volontärerna, som har dykt efter skräp i vattnet i ett projekt som inleddes 2018, handlar det om ungefär 1 800 elsparkcyklar.
Bara på en dryg timmes dykning hittades flera stycken elsparkcyklar.
– Elsparkcyklar innehåller tungmetaller i batterierna. Det är ingenting som hör hemma i sjön, säger volontären Peder Oscarsson.
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