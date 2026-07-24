Forskare vill se åldersgräns för att köra elsparkcykel

Det bör införas en åldersgräns för att få köra elsparkcykel i Sverige. Det säger Joakim Dahlman, forskningschef vid Statens väg- och transportforskningsinstitut VTI, till TV4 Nyheterna.

Kravet formuleras efter att kanalen rapporterat om att antalet olyckor ökat kraftigt. Norge har redan en gräns på 12 år, och i Finland och Danmark måste man vara minst 15 år.

Dahlman tycker att Sverige bör följa Finlands och Danmarks exempel.

– Jag tycker det är konstigt att vi ligger så pass mycket efter våra grannländer.