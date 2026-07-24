Forskare vill se åldersgräns för att köra elsparkcykel
Det bör införas en åldersgräns för att få köra elsparkcykel i Sverige. Det säger Joakim Dahlman, forskningschef vid Statens väg- och transportforskningsinstitut VTI, till TV4 Nyheterna.
Kravet formuleras efter att kanalen rapporterat om att antalet olyckor ökat kraftigt. Norge har redan en gräns på 12 år, och i Finland och Danmark måste man vara minst 15 år.
Dahlman tycker att Sverige bör följa Finlands och Danmarks exempel.
– Jag tycker det är konstigt att vi ligger så pass mycket efter våra grannländer.
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