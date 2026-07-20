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Arkivbild. (Michael Sohn / AP)
Elsparkcykeldebatten

Grekland vill förbjuda elsparkcyklar för barn

Av Adam Lindh
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Barn och ungdomar under 17 år i Grekland kan förbjudas att köra elsparkcyklar om ett nytt lagförslag som parlamentet väntas rösta om på tisdagen går igenom, rapporterar AFP.

Förslaget har lagts fram efter en rad olyckor med unga förare, vilket har lett till krav på skärpta regler.

– Statistiken visar att antalet olyckor bland personer under 17 år har ökat, säger biträdande transportminister Giorgos Kotsiras till tv-kanalen Skai.

400 ungdomar skadades i elsparkcykel-relaterade olyckor förra året
AFP  · Ofta betalvägg
2025 införde Finland ett liknande förbud (17 juni 2025)
Reuters  · Ofta betalvägg
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