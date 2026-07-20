Grekland vill förbjuda elsparkcyklar för barn

Barn och ungdomar under 17 år i Grekland kan förbjudas att köra elsparkcyklar om ett nytt lagförslag som parlamentet väntas rösta om på tisdagen går igenom, rapporterar AFP.

Förslaget har lagts fram efter en rad olyckor med unga förare, vilket har lett till krav på skärpta regler.

– Statistiken visar att antalet olyckor bland personer under 17 år har ökat, säger biträdande transportminister Giorgos Kotsiras till tv-kanalen Skai.