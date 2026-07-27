Trafikverket ska se över reglerna för elsparkcyklar

Transportstyrelsen ska se över reglerna för elsparkcyklar, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

– Den kraftiga ökningen av olyckor sänder tydliga signaler om att ytterligare åtgärder behöver vidtas inom området, säger Katarina Norén, enhetschef på Transportstyrelsen.

Hon menar också att det behövs bättre information och att färre olyckor skulle ske om fler följde reglerna.

Förra året dog sju personer i olyckor kopplade till elsparkcyklar och fler än 6 600 skadades. Vad utredningen ska komma fram till för typ av regeländringar är för tidigt att säga, menar myndigheten.