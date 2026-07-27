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Två personer som åker elsparkcykel. Arkivbild. (Magnus Grimstedt/TT / TT Nyhetsbyrån)
Elsparkcykeldebatten

Trafikverket ska se över reglerna för elsparkcyklar

Av Hannah Gustafsson
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Transportstyrelsen ska se över reglerna för elsparkcyklar, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

– Den kraftiga ökningen av olyckor sänder tydliga signaler om att ytterligare åtgärder behöver vidtas inom området, säger Katarina Norén, enhetschef på Transportstyrelsen.

Hon menar också att det behövs bättre information och att färre olyckor skulle ske om fler följde reglerna.

Förra året dog sju personer i olyckor kopplade till elsparkcyklar och fler än 6 600 skadades. Vad utredningen ska komma fram till för typ av regeländringar är för tidigt att säga, menar myndigheten.

Utredningen ska presenteras i början av 2027
pressmeddelande · via.tt.se
Polisen i Umeå ökar antalet kontroller mot förare på elsparkcyklar
tv+text · Sveriges Television
Forskare vill se åldersgräns för elsparkcyklar (24 juli)
www.tv4.se
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