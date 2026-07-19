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Åberg under onsdagens träningsrond. (Christer Höglund/TT)
Golfsäsongen

Åberg med i toppracet – kan vinna första majorn

Av Patrik Dahlin
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Ludvig Åberg skuggar den absoluta toppen i British Open inför slutdagen. Svensken som tog golfvärlden med storm efter sin proffsdebut för ett par år sedan väntar alltjämt på sin första seger i en majortävling.

Med sex slag under par, fyra slag från ledaren Sam Burns, är han med i kampen. I en genomgång av de topplacerade spelarna skriver Golf Digest att han haft svårt att leva upp till den potential som många såg i honom i början.

”På söndagen, fyra slag bakom ledaren, får han chansen att hitta tillbaka.”

Tidningen konstaterar att majoriteten av spelarna som är med i toppen aldrig har vunnit någon major. Det finns ett undantag: amerikanen Bryson DeChambeau.

Läs Golf Digests beskrivning av Åberg och konkurrenterna
www.golfdigest.com
Åberg är delad nia inför söndagens runda
Sveriges Television
Följ resultatet här
www.theopen.com
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GolfsäsongenLudvig ÅbergGolf