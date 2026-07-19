ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Ludvig Åberg under tävlingens sista dag. (Christer Höglund/TT)
Golfsäsongen

Svag puttning spräckte Åbergs hopp i majorn

Av Patrik Dahlin
Publicerad:

Det blev ingen första majorseger för Ludvig Åberg i British Open. Svensken gick ut på söndagens slutvarv med tätkänning, men svag puttning gjorde att 26-åringen inte lyckades blanda sig i dramat fullt ut.

Åberg gick ett över par för dagen och slutade delad nia.

Ryan Fox från Nya Zeeland vann tävlingen.

Se slutställningen här
www.theopen.com
Alexander Norén avslutade starkt
TT
Fox vann tävlingen efter en birdie på hål 18
www.skysports.com
Annons
Fira med blommor — euroflorist levererar nästa dag
Euroflorist
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
GolfsäsongenGolfLudvig Åberg