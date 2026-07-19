Svag puttning spräckte Åbergs hopp i majorn
Det blev ingen första majorseger för Ludvig Åberg i British Open. Svensken gick ut på söndagens slutvarv med tätkänning, men svag puttning gjorde att 26-åringen inte lyckades blanda sig i dramat fullt ut.
Åberg gick ett över par för dagen och slutade delad nia.
Ryan Fox från Nya Zeeland vann tävlingen.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen