”Finliret” gav resultat – drömrunda från Åberg

Torsdagens motiga start för Ludvig Åberg i majortävlingen British Open följdes upp med en drömrunda på den andra dagen. Under fredagen kunde han skriva ner sju birdies i scorekortet, fyra slag under par över 18 hål.

Efter torsdagens tunga runda blev det ”finlir” på rangen, skriver Expressen, och det tycks ha fått effekt.

Åberg ligger totalt tre under par, fem slag bakom ledaren Lucas Herbert från Australien.