Sågas efter regelbråk: ”Inte särskilt förtjust i honom”

Majortävlingen British Open bjuder på rejält drama. Medan relativt okända namn toppar resultatlistan bjuder några av golfens största stjärnor på rubriker vid sidan av banan.

Nordirländaren Rory McIlroy sågar sin kollega, amerikanen Bryson DeChambeau, som på fredagen åkte på två pliktslag då domarna ansåg att han i strid med reglerna förbättrat sitt läge.

Tv-kamerorna fångade hur DeChambeau hamnade i en hetlevrad diskussion med domarna och McIlroy gör tydligt vad han tycker om det inträffade.

DeChambeau ska ha hotat att lämna tävlingen och McIlroy anser att han ”håller tävlingen gisslan”.

– Jag är inte särskilt förtjust i honom. Jag tycker att mycket av det han gör är ett spel för gallerierna.

Svenske Ludvig Åberg står för en stark runda och skuggar den absoluta toppen.