AF:s utbildningsstöd till funktionsnedsatta stoppas
Arbetsförmedlingen stoppar möjligheten till det särskilda utbildningsstödet Ipsu för funktionsnedsatta i flera delar av landet, rapporterar TV4 Nyheterna.
– Det beror på att behovet har varit större än vad vi uppskattade när den här upphandlingen gjordes 2022, säger Tomislavka Barisic-Ljungholm, enhetschef på myndigheten.
Ipsu, individuellt pedagogiskt stöd vid utbildning, ska göra det möjligt för funktionsnedsatta att gå en arbetsmarknadsutbildning. Bland annat kan de få hjälp med studieplanering, rutiner och hjälpmedel.
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