Arbetsförmedlingen stoppar möjligheten till det särskilda utbildningsstödet Ipsu för funktionsnedsatta i flera delar av landet, rapporterar TV4 Nyheterna.

– Det beror på att behovet har varit större än vad vi uppskattade när den här upphandlingen gjordes 2022, säger Tomislavka Barisic-Ljungholm, enhetschef på myndigheten.

Ipsu, individuellt pedagogiskt stöd vid utbildning, ska göra det möjligt för funktionsnedsatta att gå en arbetsmarknadsutbildning. Bland annat kan de få hjälp med studieplanering, rutiner och hjälpmedel.