Unionen ser tecken på att företagen blir mer optimistiska – men räknar ändå inte med fler tjänstemannajobb det närmaste halvåret.

Svensk ekonomi blir starkare, men tjänstemannajobb fortsätter att försvinna, enligt en ny prognos från Unionen. Vissa sägs upp, medan andra jobb försvinner när någon slutar och inte ersätts. Det kallar facket för ”tysta varsel”.

AI kan vara en förklaring. När fler arbetsuppgifter automatiseras kan företagen klara sig med färre anställda. AI används nu på 83 procent av företagen i Unionens undersökning, jämfört med 29 procent för tre år sedan.

Unionen räknar med att svensk ekonomi växer med 2,9 procent i år.

– Vi är ute ur skuggan från räntechocken, säger Unionens tillförordnade chefsekonom Tobias Lundquist i ett pressmeddelande.