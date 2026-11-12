Arbetssökande vid receptionen på Arbetsförmedlingen på Regementsgatan i Malmö. Arkivbild.

Antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen är nu på den lägsta nivån sedan 2023. I oktober var 339 000 personer registrerade som arbetslösa, en minskning med 18 000 personer jämfört med samma månad i fjol.

– Det är glädjande att se att det fortsätter gå åt rätt håll, säger Emil Persson, tillförordnad prognoschef på Arbetsförmedlingen, i ett pressmeddelande.

Andelen inskrivna arbetslösa av arbetskraften har enligt myndigheten minskat från 6,8 till 6,3 procent på ett år.

Bakom nedgången ligger en stärkt ekonomi, även om många företag bedöms vara försiktiga med att anställa. Samtidigt ökar antalet långtidsarbetslösa.

Enligt SCB, som även räknar arbetslösa som inte är inskrivna på Arbetsförmedlingen, låg arbetslösheten på 8,7 procent i september.