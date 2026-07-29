AI genererar historiens största investeringar, men avkastningen segar
Under förra året spenderade USA:s största techbolag totalt 450 miljarder dollar på infrastruktur, merparten för AI-användning. I år väntas den summan dubbleras för att nästa år var…
The Economist
AI revenues are growing fast, but not fast enough
The returns on trillions of dollars of spending ar…
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