Artificiell intelligens kommer sannolikt att utlösa en händelse av ”Tjornobyl”-karaktär senare i år eller nästa år. Det säger Geoffrey Hinton, en pionjär inom AI som ibland kallas för ”AI:s gudfader”, till The Guardian.

Den Nobelprisbelönade datavetaren syftar inte på en kärnkraftsolycka, men lyfter som exempel en AI-attack mot elnätet som orsakar ett omfattande strömavbrott, eller en händelse som slår ut det finansiella systemet under en veckas tid.

– Kan du föreställa dig vad som skulle hända? Vi skulle kunna återhämta oss, men det skulle definitivt få folk att vakna till och reagera.