Virginia och Oregon stämmer Elon Musks Space X för att AI-boten Grok har skapat sexualiserade bilder av personer utan deras samtycke, även av barn, rapporterar Reuters. Det är de första amerikanska delstaterna som stämmer bolaget för detta.

I Groks ”spicy mode” kan användare göra om bilder på personer till sexuella eller nakna bilder och videor. Enligt en studie skapade Grok miljontals sexualiserade bilder på två månader, över 20 000 av dem på barn.

Virginia anklagar också Space X för att ha börjat tjäna pengar på verktyget genom att lägga det bakom en betalvägg, utan att stoppa bilderna.

X säger att man har blockerat sådana instruktioner. Space X har inte kommenterat stämningarna.