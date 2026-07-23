AI har blivit börsens motor – och ekonomins akilleshäl
AI-boomen har blivit en bärande kraft för både USA-börsen och landets ekonomi. Rekordhöga aktievärden driver konsumtionen bland välbärgade hushåll, samtidigt som miljarder invester…
The New York Times
Stocks and the Economy Are Increasingly Relying on the AI Boom
Investment in artificial intelligence and related…
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