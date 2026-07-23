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Ekonomi

AI har blivit börsens motor – och ekonomins akilleshäl

Trader Phyllis Arena Woods works on the floor of the New York Stock Exchange, 2025. (Richard Drew/AP)

AI-boomen har blivit en bärande kraft för både USA-börsen och landets ekonomi. Rekordhöga aktievärden driver konsumtionen bland välbärgade hushåll, samtidigt som miljarder invester…

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The New York Times

Stocks and the Economy Are Increasingly Relying on the AI Boom

Investment in artificial intelligence and related…

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