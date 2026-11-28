Världens AI-miljardärer talar högt och brett om framtiden. Samtidigt satsar de stora summor på att bygga sina egna privata ”tillflyktsorter”. Tyska Der Spiegel har bland annat granskat Sam Altman (Open AI), Elon Musk (SpaceX) och Peter Thiel (Palantir) och hittat en gemensam nämnare:

”En handfull cowboys från Amerikas vilda techvästern som förbereder sig för ett möjligt slut för civilisationen”, skriver Der Spiegel.

Metas Mark Zuckerberg bygger en ranch på Hawaii som uppges ha underjordisk bunker och explosionssäker dörr, riskkapitalisten Marc Andreessen bygger samtidigt en egen stad – ”California Forever”, som färdig ska hysa 400 000 invånare i Solano County.

”Teknikbröderna håller på att ”störa” demokratin, på samma sätt som de stört ekonomin”, skriver tidningen vidare, och syftar då bland annat på Elon Musks miljardbidrag till Republikanerna i det amerikanska mellanårsvalet.

Redan för tre år sedan uppmärksammade den amerikanska tidskriften Vanity Fair samma sak. Även om de då sammanfattade situationen annorlunda:

”De skapar en värld där ’inget är sant och allt är spektakel’”, skrev tidningen. Vanity Fair jämförde sedan techmiljardärerna med en grupp amerikanska ”oligarker”.