Efter flera år av politiskt dödläge växer viljan att reglera AI bland både demokrater och republikaner i USA:s kongress. Det rapporterar New York Times.

Bland förslagen finns krav på oberoende övervakning av AI-system, begränsningar av utbyggnaden av datacenter och förbud mot teknik som gör att AI-system kan förbättra sig själva utan mänsklig inblandning, så kallad rekursiv självförbättring (RSI).

Men att det rör på sig politiskt är ingen garanti för att lagstiftarna ska hinna ikapp den snabba teknikutvecklingen.

– Senaten rör sig som en glaciär jämfört med den fors av AI-risker som kommer emot oss, säger den demokratiske senatorn Chris Van Hollen.