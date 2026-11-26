Anthropics vd Dario Amodei protesterar kraftfullt mot bilden av att han vill se en framtid där människan lämnar över besluten till AI-system, skriver Techcrunch.

Bakgrunden till utspelet är en artikel som sajten Axios publicerade på onsdagen. Enligt sajten finns det inom Anthropic en utbredd uppfattning om att människan bör kliva åt sidan den dag tekniken blir superintelligent.

I ett långt inlägg på X kallar Amodei det absurt att han skulle förespråka att människor ger upp sin fria vilja.

”Jag är övertygad om att det är en dålig idé att låta AI styra samhället. […] Ingen som noggrant har läst vad jag skrivit eller lyssnat på mina intervjuer kan rimligen tro att jag tycker något annat.”