27-åriga Sophie i North Carolina har aldrig använt Chat GPT eller Claude. Hon oroar sig för att AI ska göra oss sämre på att tänka själva. Flera av hennes släktingar har däremot anammat tekniken med stor entusiasm och inför thanksgiving bävar hon för diskussionerna, skriver Wired.

Sophie är inte ensam. Efter år av familjebråk om Donald Trump, migration och abort har AI seglat upp som ett nytt laddat samtalsämne vid amerikanska middagsbord.

Psykologen Matt Lundquist i New York menar att AI-bråken ofta handlar mer om generationernas skilda framtidsutsikter och livsvillkor än om tekniken i sig.

Hans råd inför högtiden är att undvika ämnet om det inte finns en genuin nyfikenhet på varandras perspektiv.