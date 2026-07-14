AI-notan växer – företag bromsar användningen
I takt med att AI-företagen bytt från prenumerationer till token-fakturering har allt fler företag börjat begränsa användningen av artificiell intelligens. Bolag som tidigare uppma…
Financial Times
Employers pushed staff to use AI more. That has backfired
Incentives to use new tools are changing as costs…
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