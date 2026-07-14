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Ekonomi

AI-notan växer – företag bromsar användningen

Denise Dresser, chief revenue officer of OpenAI, left, and Matt Garman, CEO of AWS, walk off a stage after speaking at a What’s Next with AWS event. (Jeff Chiu /AP/TT / AP)

I takt med att AI-företagen bytt från prenumerationer till token-fakturering har allt fler företag börjat begränsa användningen av artificiell intelligens. Bolag som tidigare uppma…

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Financial Times

Employers pushed staff to use AI more. That has backfired

Incentives to use new tools are changing as costs…

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