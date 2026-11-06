Hedgefondförvaltare och börsmäklare i Asien möttes av panikslagna kunder på fredagsmorgonen efter torsdagens AI-ras på Wall Street, rapporterar Bloomberg.

– Det här är en av de mest extrema situationer jag har upplevt sedan it-bubblan, säger fondförvaltaren Chris McGuire på Eagle’s View.

Sumitomo Mitsuis chefsstrateg Hiroyuki Ueno har fått frågor ”från alla håll om AI-raset”, medan T&D:s chefsstrateg Hiroshi Namioka anser att marknaden beter sig irrationellt, men vill inte tala om ren panik.

Enligt Bloombergs källor har kunder som köpt aktier för lånade pengar också fått krav på att sätta in mer pengar när kurserna fallit. Annars riskerar deras aktier att tvångssäljas, vilket kan förvärra börsraset.