Investerare frågar sig om AI-bubblan nu är på väg att spricka, skriver Financial Times Katie Martin.

”Varje förnuftig människa kan se tydliga tecken på att AI-festen inte är hållbar i längden”, skriver Martin.

Mellanårsvalet kan bli den utlösande faktorn. Väljarnas motstånd mot nya datacenter hotar att bromsa de massiva AI-satsningarna. I stället kan ett snabbt slut på Irankriget vara börsernas räddning, skriver Martin.

DI:s Johan Wendel är hoppfull om att AI-raset blir begränsat på Stockholmsbörsen. Han tror inte att Demokraterna stoppar utbyggnaden av datacenter – USA har inte råd att låta Kina ta ledartröjan i AI-kapplöpningen.

Svenska AI-relaterade aktier har också tagit begränsat med stryk. ”Håll därför huvudet kallt. Förhoppningsvis har börsens AI-storm bedarrat”, skriver Johan Wendel.

AI-aktier har rasat förut i år, men då har börsen snabbt återhämtat sig, konstaterar EFN:s Jonathan Axelsson. Den som oroar sig för fortsatta ras kan enligt honom minska innehavet av teknikaktier eller flytta pengar till räntefonder. Samtidigt uppstår möjligheter när det stormar på börsen. ”Det är oftast då man har chansen att köpa in sig i bra bolag som blivit alldeles för billiga”, skriver Jonathan Axelsson.