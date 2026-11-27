Marknaden har en svängig vecka bakom sig, och experter som EFN pratat med ser inget tydligt slut på det. I måndags kom Jensen Huang tillbaka till Nvidia, vilket bidrog till börsuppgångar globalt. På tisdagen och onsdagen surnade börshumöret igen.

– Det säger ju också någonting om för hög koncentration på ett fåtal bolag och personer, om så pass mycket ska hänga på en enda gubbe, om man får kalla honom för det, säger Skandias allokeringschef Maria Qundos till EFN.

På Handelsbanken diskuterar de vad marknaden skulle bli mest glad av – att AI-bolagen säger att de investerar ännu mer, eller att de minskar utgifterna, säger Sundling.

– Jag är inte säker på vilket besked som är mest efterlängtat, säger Handelsbankens chefsaktiestrateg Mattias Sundling.

De båda tror att börshumöret hänger på hur aggressivt amerikanska centralbanken Federal Reserve höjer räntan framöver.